Guyane : une crise économique durable

DIFFICULTÉS - L'espace, grâce au Centre spatial de Kourou, constitue la vitrine économique et industrielle de la Guyane. Mieux : le centre est le principal moteur de la croissance de la région puisqu'il représente 16% du PIB et 9000 emplois. Malgré ce succès, l'économie guyanaise se porte mal. En effet, le PIB par habitant s'élève à 16.000 euros, c'est deux fois moins que sur le continent. La vie y est plus chère aussi : les prix à la consommation sont supérieurs de 13%.