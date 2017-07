Hausse de la CSG : les gagnants et les perdants des réformes Macron

Devant ses troupes, le Premier ministre a notamment tenu, samedi, à rassurer les Français : malgré le rapport accablant de la Cour des comptes, oui, les impôts vont bien baisser. Sur le front économique, Edouard Philippe a fait plusieurs annonces samedi. On y retrouve la baisse, dès l'an prochain, des prélèvements obligatoires ou encore la réforme, très attendue par les chefs d'entreprises, du compte pénibilité. Premier constat : les salariés seront les mieux lotis avec la hausse de la CSG de 1.7 point sera compensée par la suppression des cotisations salariales chômage et maladie. Soit, pour un Smic, 264 euros gagnés par an.