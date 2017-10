Hausse de la croissance : pourquoi l’économie française va mieux

Ce regain de la croissance est aussi lié au contexte économique international. "On voit que la reprise mondiale, tant attendue, s'installe durablement", s’est ainsi réjouie jeudi la directrice du FMI, Christine Lagarde. Selon l’institution qu’elle dirige, la croissance mondiale devrait être de 3,5% cette année et de 3,6% pour 2018. "On est dans le concert mondial donc on bénéficie évidement de cette reprise globale. Si ça va mieux ailleurs, nos exportations sont boostées", précise Eric Heyer.





Mais cette embellie va-t-elle mécaniquement s’accompagner d’une baisse significative du chômage ? Sur ce point, l’économiste de l’OFCE se montre plus prudent. "A partir de 0,8% de croissance environ, le chômage doit théoriquement baisser. Là on est un point au-dessus donc ce serait normal qu'il y ait des créations d'emplois". Sauf qu'il y a plus de jeunes qui entrent sur marché de l'emploi que de personnes qui partent à la retraite. Le différentiel se situe aux alentours de 120.000. Pour stabiliser le chômage, il faut donc que l'économie française crée 120.000 emplois. Et encore davantage pour le faire baisser. "Pour cela, il faut un taux de croissance supérieur à 1,2 voire 1,3. Avec 1,8%, on est au-dessus donc le taux de chômage va baisser", assure Eric Heyer. Mais compte-tenu de la disparition des emplois aidés et de la fin de la prime à l’embauche, cette diminution risque d’être assez faible, prévient-il.