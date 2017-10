Hausse de la CSG : combien de retraités ne bénéficieront pas de compensation ?

Parmi les 7 autres millions qui, eux, vont subir la hausse de la CSG (+1,7% à partir de janvier 2018), il faut distinguer ceux qui sont au-dessous du seuil d’exonération de la taxe d’habitation et ceux qui sont au-dessus. Ce seuil se situe à 27.000€ pour une personne seule et 43.000€ pour un couple. Les premiers, qui ont donc un revenu fiscal de référence compris entre 14.375€ et 27.000€ s’ils vivent seuls ou entre 22.051€ et 43.000€ s’ils vivent en couple, vont certes voir leur pension de retraite légèrement diminuer.





Cependant, compte tenu du fait qu’ils vont bénéficier de la suppression progressive de la taxe d’habitation (moins un tiers en 2018, moins deux tiers en 2019, plus de taxe d’habitation du tout à partir de 2020), ils ne seront pas forcément perdants en terme de pouvoir d’achat. Tout dépend en effet du montant de leur taxe d’habitation, qui varie en fonction des communes.