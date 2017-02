Hausse des achats sur Internet en 2016, notamment sur smartphone

BILAN - Le commerce sur Internet a le vent en poupe. L'année dernière, le budget moyen consacré à l'e-commerce était de 2.000 euros. Une hausse par rapport à 2015.Jugé plus pratique, plus rapide, ce type de ventes séduit de plus en plus. Nouveauté : de plus en plus d'achats se font sur les smartphones. Et si les grandes plates-formes logistiques sont celles qui profitent le plus de cette tendance, les plus petites, elles, enregistrent aussi une hausse de leur chiffre d'affaires.