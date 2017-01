Il atteint des sommets puis trébuche : le Bitcoin, une nouvelle valeur refuge qui reste... instable

Une monnaie virtuelle à la hausse bien réelle. Dans un contexte économique incertain, le Bitcoin retrouve des sommets. Ce jeudi, la monnaie virtuelle apparue en 2009 a atteint 1.100 dollars, frôlant ainsi son record historique de 2013, soient un peu plus de 1.165 dollars (1098 euros). Fidèle néanmoins à sa réputation d’instabilité, le Bitcoin est retombé dans la foulée sous les 1000 dollars, selon le cours communiqué sur la plateforme Bitcoin price index (BPI) - qui établit une moyenne des plateformes d’échanges de la crypto-monnaie -, abandonnant ainsi en quelques heures seulement plus 16%.





Néanmoins, la progression globale du Bitcoin, qui se vend et s'achète en ligne et peut être échangé contre des services ou des marchandises, est nette au cours des derniers mois. Sa valeur a été multipliée par trois en l’espace d’un an. Une progression qui semble bénéficier du contexte économique et monétaire incertain, alors que les devises comme l’euro ou le yuan faiblissent face à l’envolée du dollar. Dans ces conditions, le Bitcoin prend des allures de valeur refuge, ce qui alimente sa progression. Et ce alors que de plus en plus de sites, voire de boutiques, permettent d’échanger des Bitcoins ou d’acheter des produits.