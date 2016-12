Paris : quel impact l’encadrement des loyers a-t-il eu sur les prix ?

Dans le détail, le loyer moyen mensuel dans l’agglomération parisienne au début de l’année 2016 s’élevait à 951 euros pour un logement de 53 m², soit 18,0 €/m². Sans surprise, avec 1.128 euros pour 50 m², soit 22,7 €/m², le loyer parisien est plus élevé qu'en petite et en grande couronne. En guise de comparaison, le loyer moyen dans la capitale était de 17 €/m² en janvier 2006, soit 10 ans plus tôt.