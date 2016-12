Impôts : voici ce qui vous attend en 2017

Dans un contexte de reprise encore poussive et désireux de rentrer l’an prochain dans les clous de Maastricht en termes de déficit, le gouvernement s’est astreint ces derniers mois à cibler les quelques baisses d’impôts qu’il pouvait encore consentir.





Pour les contribuables modestes :

Originellement prévue en août 2017, la baisse d’impôt sur le revenu, qui doit profiter à 5 millions de foyers, entrera finalement en vigueur dès le mois de janvier pour les contribuables mensualisés et en février pour ceux au tiers. D’un coût d’un milliard d’euros, cette baisse sera environ de 20 % pour les couples gagnant 3.400 euros de salaire net par mois ou 1.700 euros pour une personne seule. Pour les familles, le seuil sera majoré en fonction du nombre d’enfants et atteindra, par exemple, 4.800 euros de revenus pour un couple avec trois enfants.





Pour les retraités modestes :

Parmi les gagnants des mesures fiscales pour 2017, on trouve les retraités les plus modestes. Ces derniers vont en effet bénéficier du relèvement des seuils de prélèvement de la CSG de 5 % acté dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Concrètement, les retraités dont la pension est inférieure à 1.255 euros par mois seront exonérés de CSG l’an prochain. Près de 480.000 séniors sont concernées pour un gain d’environ 45 euros par mois.





Autre mesure en faveur des retraités, la transformation de la réduction d’impôt relative à l’emploi d’un salarié à domicile en un crédit d’impôt pour l’ensemble des contribuables concernés. Une mesure technique, qui a pour effet de permettre aux retraités payant peu ou pas d’impôts de bénéficier à plein de l’avantage fiscal lié à l’emploi à domicile. Un avantage non négligeable, qui pourrait se traduire pour certains par un gain de plus d’un millier d’euros et concernera 1,3 million de ménages.