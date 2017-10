Intéressement, participation : 4 questions pour comprendre ces dispositifs que Macron veut revisiter en 2018

La mesure doit permettre aux salariés d'"avoir leur part de la réussite" des entreprises. Lors de son Grand Entretien diffusé dimanche soir sur TF1 et LCI, Emmanuel Macron a déclaré vouloir "revisiter cette belle invention gaulliste de l'intéressement et de la participation". Des dispositifs qui, pour le second tout du moins, trouvent leur origine dans une ordonnance du général de Gaulle de 1967 et ambitionnaient, à l’époque, de "faire participer les travailleurs à l'expansion des entreprises" tout en permettant "un développement de l'épargne".