Les fonctionnaires sont-ils plus stressés que les autres ?

"Quand on leur pose la question, 39% répondent que leur travail a un impact sur leur santé. Et 94% d’entre eux répondent que la cause de l’impact, c’est le stress", explique Jocelyn Warroux, Directeur général de MFP Services. Il poursuit : "Dans le stress, on note plusieurs facteurs exogènes à l’étude mais que l’on connaît. En quelques années dans le service public, on est passé d’une culture du service à une culture du résultat. Vous avez également la RPPG (Revue générale des politiques publiques, ndlr) et la réforme de l’Etat central qui a été initiée par Nicolas Sarkozy. Il y a des directions de l’Etat central qui sont balancées d’un ministère à un autre, ce qui ne facilite pas, on l’imagine bien, les conditions sereines de travail".