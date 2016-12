PriceMinister, eBay, Le Bon Coin : la revente des mauvais cadeaux de Noël bat des records

Cette année ne déroge pas à la règle et devrait même battre des records. Et pour cause, eBay France revendique 150.000 annonces de cadeaux de Noël mises en ligne sur son site ce dimanche, à midi, contre 80.000 au même moment en 2015. "C'est environ 10 à 20% d'annonces en plus que lors d'un week-end normal", selon Leyla Guilany-Lyard, porte-parole de eBay France. Contre toute attente, les présents les plus revendus ne sont pas toujours ceux de faibles valeurs. Bien au contraire.





"Cette année encore, les cadeaux les plus revendus sur eBay.fr sont le plus souvent de très beaux objets, à l’instar de produits et accessoires high-tech ou de luxe, sans oublier les best-seller de Noel que sont les livres, les jeux vidéo ou encore les parfums parfois reçus en double," poursuit Leyla Guilany-Lyard. eBay s’attend à environ 500 000 nouvelles annonces entre le 25 décembre et le 26 décembre. Un chiffre presque déjà atteint sur le site PriceMinister, où environ 500.000 objets ont été mis en vente en quelques heures depuis samedi soir, rapporte Fabien Versavau, son directeur général. "C'est un bon démarrage, on est sur une progression d'environ 10 à 15% d'annonces en plus par rapport à l'année dernière", relève-t-ondu côté de PriceMinister, qui anticipe autour de "3,5 millions de cadeaux" mis en vente sur ses plateformes jusqu'à mi-janvier.