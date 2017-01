JT 13H - Changer de métier avant 30 ans : la reconversion par l'apprentissage

Après 44 ans de bons et loyaux services, Daniel approche de la retraite. Il forme Guillaume, qui le remplacera après son départ. Après deux années de fac et des petits boulots, le jeune homme a finalement choisi l'apprentissage pour trouver sa voie. Depuis le 1er janvier, sept régions expérimentent l'apprentissage jusqu'à 30 ans, et non plus 25 ans. Un bon moyen de se reconvertir.