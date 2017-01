VIDÉO - BTP : une carte d’identité professionnelle pour lutter contre le travail illégal sur les chantiers

Bernard Cazeneuve et Myriam El Khomri ont remis ce mercredi la première carte BTP à un maçon breton. Personnelle, électronique et en théorie infalsifiable, cette nouvelle arme est censée lutter contre le travail illégal sur les chantiers. D'ici la fin de l'année, salariés, intérimaires et travailleurs détachés devront obligatoirement l'avoir en poche en cas de contrôle de l'inspection du travail.