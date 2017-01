JT 20H - Consommation : vrai/faux sur le panier des ménagères

Le prix du panier de produits de consommation courante est resté stable à 136 € en 2016. Toutefois, un panier composé uniquement de produits de marques nationales revient presque deux fois plus cher qu'un autre comprenant des marques distributeurs et des premiers prix. En revanche, contrairement aux idées reçues, les produits bio demeurent accessibles, et parfois moins coûteux.