JT 20H - Épargnes non réclamées : et si, vous aviez oublié l'argent d'un héritage ?

Depuis le début du mois de janvier, un site internet créé et géré par la Caisse des dépôts, (www.ciclade.fr), permet aux éventuels bénéficiaires et ayants droits de rechercher si des sommets d'argent provenant des comptes inactifs et de contrats d’assurance-vie non réclamés peuvent leur revenir. En tout, les banques détiendraient pour près de 3,7 milliards d'euros en attente dans leurs caisses.