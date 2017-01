JT 20H – Le groupe Vivarte en très grande difficulté

CRISE - Depuis plusieurs années, le groupe Vivarte, propriétaires de grandes marques de chaussures et de vêtements français, est en crise. Avec une dette abyssale de 1.3 milliards d’euros, le groupe a dû fermer 174 magasins La Halle et vendre les marques Kookaï et Chevignon. Selon les syndicats, le groupe souhaite poursuivre le rééquilibrage de ses comptes en vendant André, sa marque fondatrice. Une situation qui inquiète les salariés du groupe.