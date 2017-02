L'abandon de l'écotaxe : une facture à 1 milliard d'euros et un "échec de politique publique"

Au final, l'État se retrouve avec une lourde ardoise de 957,58 millions d'euros d'indemnités à verser à la compagnie Écomouv' et ses partenaires, et 70 millions d'euros pour mettre en oeuvre l'écotaxe, puis la défaire. À ces dépenses s'ajoutent des recettes manquantes : 9,8 milliards d'euros d'écotaxe entre 2014 et 2024, et 795 millions d'euros de taxe à l'essieu pour la période 2009-2024, cette taxe ayant été abaissée en prévision de l'arrivée de l'écotaxe. L'État a également dû procéder à la dépréciation comptable des portiques et autres équipements, "initialement valorisés à 652 millions d'euros". Quelques équipements ont été vendus, pour des montants compris entre 2 et 30 % de leur valeur initiale, rapportant seulement 2,19 millions d'euros à l'État. Et tout ça sans prendre en compte la casse sociale, puisque les 210 salariés d'Écomouv' ont été licenciés. Raté sur toute la ligne.