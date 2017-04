L'essence détrône le diesel en France : une première depuis 17 ans

2017, année de la chute du diesel ? Dorénavant, et ce pour la première fois depuis 2000, il s'est vendu en mars plus de voitures roulant à l’essence qu’au diesel en France. La part de marché des motorisations diesel est tombée à 47% le mois dernier, alors qu'elle culminait à 73% en 2012, selon les données publiées ce samedi par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).





C’est donc un fait : le diesel séduit de moins en moins de Français. Une tendance qui devrait se poursuivre dans les mois à venir, estime François Roudier, directeur de la communication du CCFA. En cause : le resserrement des normes anti-pollution et la hausse des taxes, après des années de favoritisme fiscal, ainsi que les études sur la nocivité des émissions polluantes liées au gazole, et le scandale des moteurs diesel truqués chez Volkswagen.