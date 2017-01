L’Euro de foot a rapporté plus d’un milliard d’euros à la France

Les retombées économiques sont presque devenues l’aspect le plus important pour justifier l’organisation d’une compétition sportive internationale. Ce sont en tout cas celles-ci que mettent en avant les moins sensibles aux performances athlétiques. Recevoir le temps de plusieurs semaines les plus célèbres sportifs de la planète et leurs supporters, cela rapporte de l’argent. Et lorsqu’il s’agit du sport roi, le football, les retombées peuvent rapidement atteindre une somme vertigineuse.





L’Euro 2016 de football organisé de juin à juillet a ainsi rapporté 1,22 milliard d’euros à la France. Le tout pour un investissement public qui s’est élevé à 200 millions, pour la construction et la rénovation des stades, ainsi que la sécurité de l’espace public (le reste des coûts ayant été pris en charge par l’UEFA - organisateur de l’évènement - et des fonds privés). Dans le détail, l’impact financier de la compétition est de 625,8 millions d’euros pour le tourisme (hôtel, restauration…) et 596 millions pour le volet organisation (dépenses organisationnelles, sponsors, dépenses des équipes nationales…).