Les heures supplémentaires de nouveau défiscalisées pourraient détruire des 19.000 emplois et coûter 3 milliards d'euros

"Travailler plus pour gagner plus". L'exonération des heures supplémentaires, censée redonner du pouvoir d'achat aux Français, avait été une mesure emblématique de loi Tepa (Travail emploi pouvoir d’achat) du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Enterrée en 2012, dès l’élection de François Hollande, par le gouvernement Ayrault, elle refait surface sous la présidence d’Emmanuel Macron. Alors candidat, il a promis le rétablissement de l’exonération de charges sociales. Une promesse qui aurait un coût, d’après une étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) : près de 3 milliards d’euros par an et la destruction de 19.000 emplois à l’horizon 2022.