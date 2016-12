L'Iran commande 100 Airbus... dont aucun A380

"Nous espérons que ce succès signalera au monde que les objectifs commerciaux de l'Iran et de ses homologues sont mieux atteints avec la coopération internationale", s'est félicité Farhad Parvaresh, patron d'Iran Air. "Notre représente une étape significative dans la modernisation du secteur iranien de l'aviation commerciale", a dit le patron d'Airbus.





Le 11 décembre dernier, Iran Air a aussi signé avec l'Américain Boeing leur plus gros contrat depuis près de 40 ans : 80 appareils, soit 16,6 milliards de dollars. Au total le pays, souffrant d'une flotte vieillissante, aura besoin de 400 à 500 avions de ligne dans la prochaine décennie, selon l'Organisation iranienne de l'aviation civile.





En septembre, Boeing et Airbus avaient obtenu le feu vert des Etats-Unis pour vendre des avions neufs à l'Iran. Ils avaient entamé sans attendre des négociations juste après la conclusion de l'accord nucléaire de juillet 2015 entre l'Iran et six grandes puissances, dont les Etats-Unis. Cet accord historique a permis d'alléger dès janvier dernier l'embargo économique international contre l'Iran.