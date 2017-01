La compagnie Ryanair mise en examen pour travail dissimulé à Marseille

Raynair à nouveau dans le viseur de la justice. La compagnie aérienne low cost Ryanair a été mise en examen pour travail dissimulé, rapporte l’AFP, citant le parquet d’Aix-en-Provence. La société irlandaise est soupçonnée d’avoir employé des salariés sous statut irlandais, sans respecter le droit français, à l’aéroport de Marseille entre 2011 et 2014. La compagnie a été placée sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction et doit payer un cautionnement de 5 millions d'euros, a précisé une source judiciaire, confirmant une information de France 3. Joint par l'agence, l'avocat de Ryanair a refusé de s'exprimer, précise l'AFP.





Il ne s’agit pas d’une première pour Ryanair, déjà condamnée en appel à une amende de 200.000 euros ainsi qu'à verser la somme de 8,1 millions d'euros de dommages et intérêts en 2014 aux organismes sociaux, aux syndicats professionnels et à quatre anciens pilotes qui s'étaient constitués parties civiles contre la compagnie pour des faits similaires entre 2007 et 2010.