La guerre des plateformes de livraison de repas à domicile fait rage

Bordeaux est l’une des villes en France où le service de livraison de repas à domicile est le plus développé. Les livreurs à vélo ne livrent plus des plateaux de sushis ou des burgers mais de vrais repas gastronomiques préparés par des chefs. Sur ce marché prolifique, de nombreuses plateformes de livraisons essayent de se développer, avec plus ou moins de succès.