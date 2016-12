La tête aux cadeaux plutôt qu'au bureau : la productivité des travailleurs chute à partir du 16 décembre

Dans son analyse, Peakon souligne également le développement d’évènements consuméristes au Royaume-Uni, comme le Black Friday - jour de promotions fin novembre -, qui s’implante peu à peu en France, et le Cyber Monday - le lundi suivant au cours duquel les sites de ventes en ligne cassent les prix -, qui plongent les clients un mois avant les fêtes dans une dynamique d’achats. Paradoxalement, les entreprises commerciales qui plébiscitent ces événements, moteurs de ventes, peuvent en subir le contrecoup à travers la baisse de productivité de leurs salariés, souligne la société danoise.





Au-delà des causes, plus difficilement identifiables, le constat d’une baisse de plus en plus marquée de la productivité apparaît sans appel au regard de l’enquête de Peakon. Certaines entreprises anglo-saxonnes l’ont bien compris et offrent un jour de congé à leurs salariés pour faire les magasins avant les fêtes. A ce titre, suggère la start-up, la meilleure chose à faire est sans doute de profiter de ce temps moins propice au travail classique pour proposer des "activités en équipe" aux salariés et "travailler sur des idées créatives".