Ladiv.fr, la plateforme de recrutement qui met les offres d’emploi... aux enchères

"Les discussions à huis clos, les pratiques parfois obscures autour du choix des profils et de la définition des salaires caractérisent encore trop souvent le monde du recrutement", explique à LCI Jeremy Roffe-Vidal. Pas de tabou donc sur Ladiv.fr, quitte à essuyer les attaques de ceux qui dénoncent une forme de dumping salarial ou, à l'instar du Front National, demandent au gouvernement de fermer un site qui traite les hommes "comme des marchandises".





"Notre objectif n’est pas de faire du dumping, c’est absolument faux", répond Jeremy Roffe-Vidal. "Concernant le salaire, les entreprises fixent une fourchette en-dessous de laquelle il est impossible de descendre", poursuit le co-fondateur de Ladiv.fr, qui souligne que les grands groupes ont une politique salariale parfaitement définie et bien connue des postulants. "L’objectif, c’est de remettre le candidat au centre du processus de recrutement, en lui permettant d’être acteur afin qu’il puisse montrer son intérêt pour l’entreprise, s’adapter à l’offre, mettre en avant ses qualités". Et quand on lui demande si son approche, plutôt anglo-saxonne, peut vraiment se développer en France, un pays où l'on cultive la discrétion sur les rémunérations l’ancien DRH répond sans détour : "Il y a encore un an et demi, je ne l’aurais pas forcément pensé. Mais aujourd’hui, je trouve la France très mature par rapport à ces sujets."