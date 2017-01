Le bœuf français à nouveau autorisé aux Etats-Unis

C'est pourquoi les autorités françaises peuvent d'ores et déjà agréer les abattoirs et ateliers de découpe et de transformation qui respectent des normes bien précises contre l'ESB (l'encéphalopathie spongiforme bovine), soit la maladie de la vache folle, mais aussi contre différentes sources d'E.Coli.





Après des décisions similaires prises avec l'Irlande, la Lituanie et les Pays-Bas, les commissaires européens Cecilia Malmström, Vytenis Andriukaitis et Phil Hogan ont salué cette annonce, "qui constitue une nouvelle étape dans la réouverture d'un marché fermé depuis la crise de l'ESB dans les années 90".





Pour sa part, le président de la Fédération nationale bovine (FNB), Jean-Pierre Fleury, veut rester prudent. Bien qu'il s'agisse d'une "bonne nouvelle pour les éleveurs français", ce dernier ne s'attend pas à un appel d'air avant au moins fin 2017. Par exemple, l'Irlande qui a reçu l'autorisation il y a deux ans, n'a exporté que 1000 tonnes de boeuf sur le sol américain, bien loin des 20.000 espérées.