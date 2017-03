Automobile : pourquoi votre voiture vous a coûté un peu plus cher en 2016

En France en 2016, le budget moyen de l'automobiliste s'élève à 5.883 euros, contre 5.796 en 2015, soit une hausse de 87 euros. Cette hausse s'explique par un prix d'achat plus élevé des véhicules (de 1,2% à 3,7% par rapport à 2015) mais aussi par une baisse des prix à la revente, avec une valeur qui a chuté en moyenne de 1 à 4,7% en l'espace d'une année. Cependant, le bilan aurait pu être plus lourd si les carburants n'avaient pas baissé de 11,7% pour l'essence et 13,9% pour le gazole de 2015 à 2016 et si les primes d'assurance n'avaient pas été si sages, avec une augmentation de seulement 0,8% sur un an.





A regarder de plus près la carte de France, la Lorraine enregistre une nouvelle fois le budget le moins élevé (5.441€) en 2016, devant la Champagne-Ardenne (5 447 €) et la Picardie (5 464 €). La principale cause de ce budget "faible" est le fait que les Lorrains roulent en moyenne moins que les autres dans l'année, avec 7.000 km parcourus. Du côté des mauvais élèves, la région PACA arrive en tête de liste avec un budget s'élevant à 6 184 €. Derrière, si elle affiche le plus faible kilométrage annuel avec 6.250 km, l’Île de France est sanctionnée par le prix au kilomètre le plus cher (0,944 €) et présente un budget de 5.897 €.