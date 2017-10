Le gouvernement envisage d'augmenter la taxe sur les alcools forts

Au Conseil des ministres, cette mesure ne fait pas l'unanimité. Pour la ministre de la Santé Agnès Buzyn, taxer les sodas et l'alcool reviendrait tout simplement à "taxer les plus pauvres." Le bras de fer entre la minsitre et Olivier Véran, rapporteur du budget de la Sécurité sociale et député LREM de l'Isère, devrait se poursuivre dans les jours à venir.