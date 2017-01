Le Japon veut que les salariés quittent le bureau plus tôt un vendredi par mois

Travailler moins pour relancer l’économie : l’idée peut paraître saugrenue et pourtant ! C’est le pari que semble faire le gouvernement japonais confronté à deux problèmes : une consommation des ménages en berne et des salariés surmenés. Dans ce contexte, le pouvoir japonais veut instaurer un vendredi allégé au sein des entreprises au profit des travailleurs.





Les patrons sont ainsi incités à laisser partir leurs salariés plus tôt chaque dernier vendredi du mois, afin de leur permettre de décompresser et donc de consommer. Le Japon fait partie des pays où l’on travaille le plus. Selon l’Institut japonais du Travail, cité par Bloomberg qui rapporte l’information, un peu plus de 20% des travailleurs exercent leur activité professionnelle 49 heures ou plus par semaine, contre 10% pour la France (données 2014). Et le gouvernement n’est pas le seul à soutenir cette initiative, le plus important lobby du secteur des affaires, Keidanren, a écrit à ses 1300 membres pour les encourager à laisser souffler leurs employés en fin de mois.