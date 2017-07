Il avait déclenché une levée de boucliers lorsqu’il était entré en vigueur il y a un quart de siècle et pourtant il fait partie du quotidien des automobilistes. Le permis à points en comptait à l’origine six et avait dû passer à 12. Si près de 8 Français sur 10 ont aujourd’hui la totalité de leurs points, des stages de sensibilisation existent pour reconstituer leur capital.