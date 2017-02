Le surendettement des ménages en forte baisse

RECUL - En 2016, 194.194 dossiers de surendettement ont été déposés à la banque de France : c'est 10.6% de moins qu'en 2015. En cause, un usage du crédit à la consommation plus modéré. Catherine, elle, a connu la spirale infernale des crédits puis du surendettement après une retraite anticipée. Elle a néanmoins pu s'en sortir, il y a tout juste un mois et demi, non sans séquelles.