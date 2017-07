Les aides au logement baisseront de 5 euros par mois

L'année dernière, François Hollande avait effectivement fait face à une levée de boucliers des syndicats étudiants en annonçant différentes mesures visant à limiter les APL : prise en compte du patrimoine et non des seules ressources, et nouveau mode de calcul en fonction de la composition de la famille, du montant du loyer et de la zone géographique. Des mesures bel et bien appliquées, un décret réformant les APL étant notamment paru le 16 octobre 2016 au Journal Officiel. Mais le ministère de la Cohésion des territoires parle d'une troisième réforme : "Une contribution uniforme sur toutes les allocations personnelles au logement". Il précise à LCI qu'"aucune mesure spécifique ne concerne les étudiants ni quelque catégorie que ce soit."