Les centrales nucléaires françaises face au terrorisme : le rapport (très) inquiétant de Greenpeace

Ce mardi, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, va remettre sept copies seulement de ce rapport à des hauts fonctionnaires en charge des questions de défense et sécurité au sein des institutions (ASN, IRSN et Cossen) et du gouvernement





Le Parisien rapporte que les experts ont conclu à un "déficit historique de la protection de nos installations". "A l’époque du lancement du programme nucléaire français, l’attention a été portée uniquement sur le risque d’emballement du cœur du réacteur. L’évolution du risque terroriste en quarante ans change tout", note l’un des experts.





Sont particulièrement sources d’inquiétude les piscines de refroidissement. Le renforcement des 62 piscines de refroidissement et des 58 réacteurs coûterait "entre 140 et 222 milliards d'euros", selon les experts, "soit entre trois et cinq fois ce qu'EDF a prévu de dépenser pour prolonger la durée de vie des centrales", conclut Le Parisien.