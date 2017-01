Les chantiers navals de Saint-Nazaire ne connaissent toujours pas leur repreneur

La semaine dernière, on apprenait qu'un seul candidat avait présenté une offre de reprise pour le chantier. Le porte-parole du tribunal a indiqué ce mardi, qu'il n'avait toujours pas de retour du cabinet Samil PricewaterhouseCooper qui gère la vente. Le cabinet doit rendre un avis afin que le tribunal puisse le valider. "Je n'ai aucune idée de quand cette requête sera déposée, mais il est probable que ce soit cette semaine, a déclaré Choi Ung-Young. Tant que la requête n'est pas soumise, l'identité du candidat préféré ne peut-être dévoilée." Du côté de la maison mère sud-coréenne, STX Offshore and Shipbuilding, on est également incapable d'avancer une date. Le cabinet Samil PricewaterhouseCooper n'a pas souhaité communiquer.