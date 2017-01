Les huit plus grands milliardaires sont aussi riches que la moitié la plus pauvre de l'humanité

Un appel du pied a été lancé aux gouvernements afin de réagir au plus vite et se tourner vers "une économie plus centrée sur l’humain", précise Les Echos.





La France ne fait pas non plus figure de bon élève. 21 milliardaires y posséderaient autant que les 40 % les plus pauvres en 2016, selon les chiffres de l’ONG. Avec un constat : si le niveau de vie des plus riches s’est stabilisé, celui des plus pauvres a diminué.