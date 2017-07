Les ministères à la diète : les pistes de Darmanin pour faire économiser 4,5 milliards au gouvernement

Le gouvernement a moins de six mois pour remettre la France dans le droit chemin économique. Selon la Cour des comptes, le seuil des 3% de déficit public doit être atteint, et 4 à 5 milliards d'euros d'économie doivent être faits d'ici la fin de l'année 2017. Interrogé par nos confrères du Parisien, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin a expliqué ce mardi en détail le plan mis en place pour y parvenir, en insistant sur le fait que les promesses du programme d'Emmanuel Macron seront tenues.





"Oui. Nous tiendrons la parole de la France. Nous avons trouvé 4,5 milliards d'euros d’économies pour contenir le déficit sous les 3 % dès cette année sur le seul budget de l’Etat. Ni les collectivités locales, ni la Sécurité sociale ne seront mises à contribution" assure-t-il, avant d'expliquer que deux règles ont été mises en place par le Premier ministre : "Un : on ne touche pas aux services publics rendus aux Français. Deux : on n’augmente pas les impôts, contrairement aux pratiques des précédents gouvernements. Nous le ferons aussi sans toucher aux minimas sociaux. C’est inédit", se félicite-t-il.