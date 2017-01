Les prix à la consommation se reprennent en décembre

Les prix ne flambent pas mais le gouvernement s’en contentera. En décembre, l’inflation a continué de progresser modérément pour atteindre 0,6% sur un an, après 0,5% en novembre et 0,4% en octobre, selon l’estimation provisoire de l’Insee publiée mardi.





La reprise des prix de l’énergie, le pétrole notamment, se ferait ressentir et porterait l’augmentation des prix à la consommation constatée en fin d’année dernière. Autre soutien de l’inflation : l’augmentation des produits alimentaires. Une progression qui s’inscrit notamment dans un contexte de hausse des prix des matières premières. A l’inverse précise l’Insee, "les prix des services ralentiraient un peu et ceux des produits manufacturés reculeraient plus fortement que le mois précédent."