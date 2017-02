Les ventes de smartphones en France ont reculé pour la première fois en 2016

Avec le développement des tablettes, l’élargissement des écrans facilitant la consommation de vidéos, de plus en plus présentes dans la consommation mobile des Français, ces derniers se sont massivement équipés dans ce type de matériel ces dernières années. Pour la première fois, le triple équipement (ordinateur, tablette, smartphone) est devenu en 2016 la configuration la plus répandue parmi les ménages français, selon les données de l’Arcep.





Au premier semestre 2016, quatre Français sur dix étaient ainsi équipés en tablette et 65% possédaient un smartphone. Une consommation en adéquation avec les usages : navigation sur internet (55%), téléchargement d’applications (48%), géolocalisation (42%) et visionnage de vidéos (34%), selon les données de l’enquête de juin 2016 du Crédoc, reprise par l’Arcep.