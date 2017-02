Les voitures de collections, un investissement sûr

BIJOUX - Chromes rutilants, lignes folles, pour des modèles rarissimes qui se négocient, parfois, à plusieurs millions d’euros. Ces 154 voitures de collection s’apprêtent à être présentées lors de l’une des plus prestigieuses ventes de l’année. Et pour les acheteurs, il s’agit d’un investissement très sûr : depuis 10 ans, la valeur des voitures anciennes a explosé de plus de 500%.