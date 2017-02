Made in France : la dernière brosse-à-dents 100% française

Aujourd’hui, toutes les brosses-à-dent sont fabriquées en Asie. Sauf celles de Bioseptyl, unique et dernière marque à produire en France, à Beauvais. L’entreprise, fondée en 1845 et qui a échappé de justesse à la liquidation il y a quatre ans, a trouvé un second souffle grâce à des matériaux innovants et une distribution par abonnement. Et ses brosses-à-dents, à peine plus chères que les autres, se vendent dans le monde entier. Y compris en Chine.