Vague de froid : la France peut-elle subir un "black-out" électrique ?

Décidément, l’hiver n’est pas de tout repos pour EDF. Après avoir soufflé début décembre à la suite de l’autorisation de redémarrage de plusieurs réacteurs visés par des contrôles de sécurité imprévus, l’électricien pourrait rencontrer dans quelques jours de nouvelles difficultés, liées cette fois à la vague de froid qui s’annonce.





Ségolèle Royal, la ministre de l’Ecologie, s’inquiète en effet du niveau des températures prévues la semaine prochaine par Météo France. Lundi et mardi, le thermomètre, largement négatif, devrait se situer entre 6 et 8 degrés en-dessous des normales de saison. Et les températures pourraient encore baisser au cours de la deuxième moitié de la semaine.