Nationalisation temporaire des chantiers navals STX France : 5 questions pour comprendre l'opération

Cette prise de contrôle de l’Etat n’est pas la première du genre, loin de là. Bien plus politiques qu’économiques et d’ampleur bien plus importante, les nationalisations menées par le général de Gaulle après la guerre entre 1944 et 1946 (Renault, la Banque de France, etc.) ou par François Mitterrand en 1982 (Thomson, Saint-Gobain, de nombreuses banques…) sont, par exemple, restées dans les mémoires.





Moins marquant, quoique très médiatisé à l’époque, le cas d’Alstom (qui, pour l’anecdote, détenait STX France jusqu’en 2006), partiellement nationalisé en 2004, présente, lui, quelques similitudes avec le dossier STX France. Notamment par son aspect temporaire. Sous la houlette de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Economie, l’entreprise en grande difficulté – 2 milliards d’euros de pertes – avait pu être sauvée et restée, malgré de nombreuses cessions d’actifs, sous pavillon français.





Soldée par un échec, la tentative de nationalisation des hauts fourneaux de Florange d’Arcelor Mittal voulue par Arnaud Montebourg en 2012 demeure néanmoins l’une des plus connues. L’ex-ministre du Redressement productif de François Hollande n’a d’ailleurs pas manqué de se rappeler au bon souvenir des Français ce jeudi en s’amusant du fait que "la doctrine du Made in France" fasse de nouveaux adeptes.