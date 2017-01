Neuf mois après les "Panama Papers", la France prête à rayer le Panama de sa liste noire des paradis fiscaux

Moins d’un an après le vaste scandale des "Panama papers", le petit Etat d’Amérique centrale travaille toujours à redorer son blason. Après avoir signé en octobre la convention multilatérale contre la fraude fiscale élaborée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Panama doit entamer ce mois-ci des négociations avec la France en vue de sa possible sortie de la liste noire hexagonale des paradis fiscaux. Celles-ci interviennent au moment où entrent en vigueur (depuis le 1er janvier 2017) les dispositions fiscales sanctionnant les contribuables français effectuant des transactions avec le Panama. Soit un an après la réintroduction de l’Etat latino-américain sur la liste des Etats et Territoires non coopératifs (ETNC) prise par décret dans la foulée des révélations des "Panama Papers"... dont l'application des dispositions n'était de toute façon prévue qu'à partir de 2017.





Face à la concrétisation des sanctions, les choses semblent donc s’accélérer. Mais le Panama doit encore fournir aux autorités françaises un certain nombre de garanties afin de remplir les conditions lui permettant de ressortir de la liste noire qu’il avait quitté une première fois début 2012, en toute fin de mandat de Nicolas Sarkozy.