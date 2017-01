Nouvel accord social chez Renault : plus de flexibilité pour une activité assurée

L'entreprise renouvelle par ailleurs son engagement à maintenir l'ensemble des sites Renault en France, et à assurer un volume de production annuel moyen "au moins égal à celui de 2016". Rassurant pour la CFDT, qui note avec satisfaction des "projets d'avenir" pour les sites de Lens et de Villeurbanne.





Lors des négociations, Renault avait reculé sur une modulation annuelle du temps de travail mais l'accord prévoit néanmoins la possibilité d'exiger des salariés une heure supplémentaire de travail par jour, jusqu'à huit jours par mois et cinquante par an. "Les conditions de vie et de travail déjà largement dégradées [...] vont encore empirer", dénonçait fin décembre la CGT.





L'accord propose également une évolution de la formation, en favorisant la transmission des savoirs et le tutorat entre salariés seniors et les plus jeunes. Il devrait aussi, selon la CFDT, améliorer le dialogue social en donnant la parole "sans frein" aux salariés de la production.