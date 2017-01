Où et comment faire vos courses moins cher ? Les enseignements du baromètre de Familles Rurales

Différence également selon que les achats sont réalisés en hard-discount, supermarchés ou hypermarchés. Contrairement aux idées reçues, faire ses courses dans un supermarché - c'est-à-dire les magasins dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2500 m2 - ne revient pas forcément plus cher aujourd’hui. Sur 10 ans, rapporte Familles rurales, le caddie de supermarché a peu augmenté, contrairement à celui en hypermarché, du fait principalement de la hausse des prix de marques nationales et distributeurs. Résultat, les achats de ce type de produits sont devenus plus avantageux aujourd’hui en supermarché qu’en hypermarché. Ces derniers restent néanmoins compétitifs pour l’achat de maques de premiers prix, bien plus d’ailleurs que les hard-discount, selon le baromètre de l’association de consommateurs.