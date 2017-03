Paradis fiscaux : selon une ONG, les banques européennes continuent d'en profiter

Selon l'organisme, les activités des vingt banques en question sont plus de deux fois plus lucratives dans les paradis fiscaux que dans les autres pays."Pour 100 euros de chiffre d’affaires, les banques européennes déclarent 42 euros de bénéfices dans les paradis fiscaux, contre 19 euros en moyenne", explique l'étude. Aux Caïmans, 100 euros de chiffres d'affaires déclarés peuvent même rapporter 167 euros de bénéfices.





En Irlande, cinq banques coulent en ce moment des jours heureux. Selon Oxfam, la britannique RBS, la française Société Générale, l'italienne UniCredit et les espagnoles Santander et BBVA ont "obtenu une rentabilité supérieure à 100% et dégagent plus de bénéfices qu'elles ne font de chiffre d'affaires". D'après l'ONG, les banques étudiées sont imposées en moyenne à 6%, et descend pour certaines à 2%, "bien en deçà du taux normalement en vigueur de 12,5%, déjà le plus faible de l'Union européenne".