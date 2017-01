Paris : le Batobus revoit ses tarifs pour attirer les utilisateurs du Pass Navigo

La Batobus tente de séduire les usagers des transports en commun parisiens. La présidente de région Valérie Pécresse, qui préside le Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif), a signé ce mardi une convention qui abaisse le montant de l’abonnement annuel au service de navettes fluviales de la société parisienne Batobus. Pour les détenteurs du Pass Navigo, il en coûtera désormais 40 euros par an pour naviguer en illimité sur la Seine, au lieu de 60 euros jusqu’à présent.





"Il s'agit d'une remise consentie par Batobus", non compensée par le Stif, précise la compagnie fluviale, qui accueille près de 2 millions de passagers par an, et espère toucher entre 10.000 et 100.000 détenteurs du Passe Navigo avec cette offre.