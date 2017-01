Découvrez les villes françaises les plus "instagrammées"

Sur la base des millions de données accumulées par Instagram depuis son lancement il y a un peu plus de six ans, Iconosquare a établi que Paris enregistrait plus de 57 millions de publications associées au hashtag Paris.





Très loin derrière mais numéro 2 du classement, la ville de Lyon affiche 3,19 millions de publications. Derrière, Marseille et Bordeaux sont au coude-à-coude avec respectivement 2,77 et 2,76 millions de publications, quand la 5e ville du palmarès, Toulouse, totalise 1,66 million de post dédiés.