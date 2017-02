Plus modestes qu’il y a 30 ans, les locataires ont moins de chance de devenir propriétaires

Le fossé se creuserait-il entre locataires et propriétaires ? C’est ce que tend à montrer l’enquête "Les conditions de logement en France", menée de juin 2013 à juin 2014 et publiée ce mardi par l’Insee. On y apprend notamment que les ménages qui ne sont pas propriétaires ont aujourd'hui moins de chances de le devenir, étant plus pauvres qu'il y a trente ans comparé au reste de la population. La catégorie des locataires "s'est progressivement vidée des ménages les plus aisés qui ont pu accéder à la propriété", résume l’étude.





Aujourd’hui, les locataires sont davantage confrontés à des prix de l'immobilier élevés. En parallèle, leurs dépenses de logement (loyers, charges, chauffage, taxe d'habitation) "ont fortement augmenté depuis 1984", en particulier dans le parc privé, mais aussi dans le logement social, "tandis que leur revenu moyen est resté quasi stable".