Pour partir en vacances, certains choisissent le car

TRANSPORT - Depuis la libéralisation du secteur des transports en bus en 2016 prévue par la loi Macron, les cars attirent de plus en plus de voyageurs. L’année dernière, 6 millions de français ont opté pour le car, moins cher, presqu’aussi confortable mais plus long que le train. Mais sur le marché des trajets longues distances, le bus avec 1% du marché, ne pèse pas encore très lourd.